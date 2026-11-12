Тротуар протяженностью 570 метров построили в Воскресенске

В Воскресенске завершили строительство тротуара на участке региональной дороги «ММК — Чечевилово — МБК» между слободкой Алешино и улицей Коммунистической в поселке Виноградово. Работы провели в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Новая пешеходная дорожка протяженностью 570 метров позволит жителям безопасно и комфортно добираться до поликлиники, детского сада № 54 «Елочка», Виноградовской средней школы, остановки и железнодорожной станции «Виноградово».

Сейчас работы по строительству еще одной пешеходной дорожки продолжаются в селе Ашитково на улице Школьной — у школы «Траектория успеха», детского сада № 5 «Одуванчик», амбулатории и Дома культуры.

Всего в рамках текущего ремонтного сезона по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в округе планируется построить 1,2 километра тротуаров.