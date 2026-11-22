В Старых Химках состоялась встреча с жителями многоквартирного дома № 5 на проспекте Мира. В обсуждении приняли участие уполномоченный главы городского округа и представители профильных служб.

Основное внимание уделили вопросам содержания и обслуживания дома. Жители обозначили проблемы, требующие решения, а специалисты предоставили необходимые разъяснения и определили перечень первоочередных мероприятий.

В частности, 23 ноября специалисты «ТСК Мосэнерго» планируют провести работы по устранению повреждения на трубопроводе центрального отопления по адресу: улица Гоголя, 12а. На время проведения работ возможны временные изменения в подаче тепла.

Мероприятия направлены на обеспечение надежной и бесперебойной работы системы теплоснабжения в течение отопительного периода. После завершения необходимых работ специалисты приступят к осушению подвального помещения дома.

Также в ходе встречи жителям разъяснили порядок организации и проведения общего собрания собственников.

Все озвученные вопросы взяты в работу, а их решение будет находиться на контроле профильных служб.