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    Свыше 15 тысяч десятиклассников Подмосковья написали РДР по математике

    Фото: Министерство образования Московской области

    Свыше 15 тысяч десятиклассников из 512 школ Московской области приняли участие в региональной диагностической работе по математике углубленного уровня. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

    Во время работы проверялся уровень освоения программы по математике, которая охватывает пройденные темы от алгебраических выражений и уравнений до геометрии и функций. Работа состояла из 10 заданий разного уровня сложности — от базового до высокого. Максимально возможный балл за работу — 12. Для подтверждения базового уровня знаний по предмету достаточно получить пять баллов.

    На выполнение заданий отводилось 90 минут. РДР выполнялась в электронном формате. Задания с краткими ответами проверяются автоматически, задание с развернутым ответом — экспертами в личных кабинетах в ГИС «ЕАИС ОКО».

    Индивидуальные результаты станут известны участникам после завершения проверки — 5 октября. Выявленные по результатам РДР пробелы в знаниях помогут учителям скорректировать свою работу, помочь ребятам успешно освоить программу по предмету и подготовиться к государственной итоговой аттестации.

    По результатам анализа проведенных работ будут разработаны рекомендации для учителей математики по повышению качества преподавания предмета и созданию условий для роста качества математического образования в школах Московской области.

    Ранее были проведены РДР по математике для шестых и девятых классов школ Московской области, включенных в реестр математических классов.

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