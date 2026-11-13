Снегоуборочную машину получила поликлиника в Богородском округе

В августе сотрудники учреждения рассказали Ольге Поповой, что остро нуждаются в новой технике для зимней уборки территории: расчищать подходы к поликлинике, дорожки и парковку важно не только для удобства, но и для безопасности пациентов, особенно пожилых и маломобильных. Теперь этот вопрос решен — техника на месте и готова к работе в предстоящий зимний сезон.

Во время визита депутат и главный врач прошли по поликлинике, ближе познакомились с работой коллектива и пообщались с сотрудниками. Ольга Попова особо отметила, что здесь трудится по-настоящему дружный и неравнодушный коллектив — люди, которые искренне готовы помогать и делают это каждый день. Теплая атмосфера чувствуется сразу: сотрудники бережно относятся к своему делу, стараются создать для посетителей максимально комфортные условия.

Не менее важно и то, что сами пациенты отзываются о работе поликлиники положительно. В разговорах с посетителями звучали слова благодарности за внимательность персонала, четкую организацию приема и в целом за ту заботу, которую ощущают люди. Это лучший показатель того, что в учреждении созданы все необходимые условия для оказания качественной и доступной медицинской помощи.