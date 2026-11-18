В Белоозерском городского округа Воскресенск идет капитальный ремонт дошкольного отделения лицея № 23 на улице 60 лет Октября, дом 23. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минстройкомплекса.

Строители наполовину завершили демонтажные работы, в скором времени они приступят к общестроительным. Работы ведут по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

Здание детского сада 1978 года постройки площадью 2647,9 квадратных метра обновят: строители заменят кровлю и водосточную систему, приведут в порядок инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы пройдут во всех групповых помещениях и пищеблоке.

Новый облик получит и фасад здания, а прилегающую территорию ждет благоустройство. Открыть обновленный детский сад планируется в 2027 году.