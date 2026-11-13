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    Подмосковные фигуристы выиграли золото и серебро на этапе гран-при в Омске

    Фото: Федерация фигурного катания России

    Спортсмены из Московской области завоевали золотую и серебряную медали на шестом, заключительном этапе юниорской серии Гран-при России по фигурному катанию в Омске. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

    Победу в соревнованиях танцевальных пар одержали Мария Фефелова и Артем Валов из училища олимпийского резерва № 3 в Химках. Они набрали 172,80 балла: 72,31 за ритм-танец и 100,49 за произвольный танец.

    Серебряными призерами стали Таисия Шепталина и Дмитрий Пекин, также представляющие УОР № 3 в Химках. В их активе 161,66 балла (66,17 за ритм-танец и 95,49 за произвольный танец).

    По итогам шести этапов юниорского Гран-при России отбор на первенство страны прошли подмосковные пары Мария Фефелова и Артем Валов, Таисия Шепталина и Дмитрий Пекин, а также Полина Тихонова и Матвей Лысов.

    Ранее, в октябре 2026 года, Полина Тихонова и Матвей Лысов завоевали бронзовую медаль на четвертом этапе юниорской серии Гран-при России в Красноярске. Шестой этап серии в Омске прошел в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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