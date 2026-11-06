Почти 140 опор освещения установили на улицах Дубны в 2026 году

Очередной этап модернизации уличного освещения по губернаторской программе «Светлый город» завершили в округе. Работы провели на девяти улицах и участках, также рабочие заменили 204 светильника.

Новые опоры появились на Ратмине — в сторону дома отдыха, улицах Сахарова, Новогодней, Сосновой, Станционной, а также на участке от перекрестка улиц Солнечной и Прибрежной до остановки «Поселок Семейный». На улицах Строителей, Векслера и Тверской заменили светильники.

Временно исполняющий полномочия главы округа Алексей Брызгалов отметил, что в первую очередь в программу включали участки, на недостаток освещения которых указывали жители.

«Важно, чтобы освещенными были не только центральные улицы, но и маршруты, которыми люди пользуются каждый день, в том числе вдоль новых тротуаров», — подчеркнул он.

Теперь возвращаться домой, гулять с детьми или идти к остановке вечером стало комфортнее для жителей округа.