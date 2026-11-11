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    Детский сад в Старой Купавне достроят к декабрю

    Фото: МинстройМО

    В Старой Купавне завершается строительство дошкольного отделения Центра образования №25 на улице Чапаева, дом 14. Строительная готовность объекта достигла 95%, открыть детский сад планируют в декабре. Об этом сообщил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

    Работы ведут по госпрограмме Московской области за счет средств бюджета. Площадь здания превышает 1850 квадратных метров.

    «Сейчас на площадке работают 25 специалистов. Ведутся финальные работы: монтаж санитарного оборудования, укладка линолеума и окраска стен, электромонтажные работы, сборка технологического оборудования и мебели», — отметил Туровский.

    Во время капремонта провели фасадные и кровельные работы, заменили инженерные сети, окна и двери, поставили новое оборудование в пищеблок и благоустроили прилегающую территорию.

    По данным министра, открытие отделения улучшит социальную инфраструктуру города.

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