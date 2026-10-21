Еще 11 школьников получили первые паспорта в Можайске

В церемонии приняли участие глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев и председатель совета депутатов Василий Овчинников. Также на мероприятии присутствовали родители и близкие ребят, которые пришли поддержать детей в этот важный день.

Церемония началась с напутственного слова почетных гостей. Денис Мордвинцев поздравил школьников с важным событием и отметил, что паспорт — это первый серьезный шаг во взрослую жизнь. Он подчеркнул, что вместе с правами у ребят появляются и обязанности перед страной, обществом и своей малой Родиной. Глава округа пожелал юным гражданам успехов в учебе, смелости в решениях и верности своим принципам.

Затем прозвучал Государственный гимн Российской Федерации. После этого состоялось вручение паспортов. Каждый подросток получил свой первый документ, а также памятный подарок.

В завершение мероприятия все участники сделали общее фото на память. Такие торжественные церемонии помогают юным жителям осознать значимость получения паспорта и почувствовать себя полноправными гражданами России.