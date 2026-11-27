Учащиеся десятых классов Гимназии им. Е. М. Примакова Одинцовского городского округа приняли участие в профориентационном мероприятии «День на кампусе» в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО). Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Гимназисты посетили экскурсии и мастер-классы, подготовленные представителями факультетов университета. Особое внимание уделили интерактивным занятиям по международному праву и моделированию дипломатических переговоров — школьники попробовали себя в роли делегатов и отработали навыки аргументации.

Отдельные встречи посвятили вопросам поступления в университет. Учащиеся познакомились с особенностями образовательного процесса, порядком подачи документов и вступительными испытаниями, а также смогли задать интересующие их вопросы.

Программу визита подготовила Ассоциация выпускников Гимназии им. Е. М. Примакова. По данным пресс-службы, такой формат профориентационной работы позволяет старшеклассникам познакомиться со студенческой жизнью и более осознанно подойти к выбору направления дальнейшего образования.