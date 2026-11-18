Торжественное открытие нового комплекса компании «Роял Кейн» состоялось в Лобне 17 ноября. Символичную красную ленту перерезали глава округа Анна Кротова, депутат Московской областной думы Александр Толмачев и заместитель министра экологии региона Вадим Воронцов.

Новая производственная площадка оснащена современным автоматизированным оборудованием. На базе комплекса имеется собственная лаборатория разработки новых продуктов. Сразу после торжественной части технологические линии запустили в работу.

Анна Кротова пожелала компании уверенного роста и новых профессиональных успехов. «Открытие площадки позволит инвестору существенно нарастить мощности. Для нашего округа это означает появление новых рабочих мест и дополнительное укрепление экономического потенциала», — отметила глава муниципалитета.

Предприятие «Роял Кейн» работает с 2013 года и является одним из ведущих российских производителей ингредиентов для сферы общественного питания. Продукция компании поставляется в более чем 70 регионов России и за границу.