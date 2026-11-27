Более 90 тысяч жителей Московской области воспользовались возможностью пройти вакцинацию против гриппа вне поликлиник. В регионе работают мобильные прививочные пункты, также организованы выезды медиков на предприятия, сообщили в Минздраве региона.

Перед вакцинацией медработник проводит осмотр пациента для исключения противопоказаний. Для посещения мобильного пункта понадобятся паспорт и полис ОМС.

«Для нас важно, чтобы вакцинация от гриппа была организована максимально удобно и доступно. Мобильные комплексы позволяют сделать прививку без предварительной записи и посещения поликлиники, а выезды медицинских бригад на предприятия — пройти вакцинацию непосредственно на рабочем месте», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Расписание выездов опубликовано на сайтах медицинских организаций.

Бесплатно привиться от гриппа также можно в поликлинике по месту прикрепления. Запись доступна через региональный портал госуслуг «Здоровье», чат-бот Денис в мессенджере «Макс» и по телефону 122.