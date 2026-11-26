В 2027 году в Подмосковье обновят 850 контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов. Работы проведут в рамках шестого этапа программы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Полную модернизацию выполнят на 650 площадках. Еще примерно на 200 объектах обустроят асфальтовое покрытие, чтобы обеспечить удобный подъезд мусоровывозящей техники и подход жителей к контейнерам.

Как отметил министр по содержанию территорий Московской области Игорь Даниленко, за 2024–2025 годы в регионе обновили две тысячи площадок. На 2026 год запланировали модернизацию около тысячи объектов, а в 2027–2028 годах намерены привести в порядок еще 2,8 тысячи объектов.

Еще одно направление работы — установка дополнительных контейнеров. В этом году по итогам анализа Центра содержания территорий Подмосковья разместили около 15 тысяч новых емкостей. Больше всего баков установили в Химках, Пушкино и Раменском.