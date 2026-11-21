20 ноября в мытищинском Дворце культуры «Яуза» прошел учебно-методический сбор на тему «Эвакуация населения, защита материальных и культурных ценностей: от теории к практике планирования». В приветственном слове глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая подчеркнула важность мероприятия.

В приветственном слове глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая подчеркнула важность мероприятия. «В сегодняшней непростой обстановке мы понимаем, что это направление требует от всех нас ежедневного включения. Уверена, что сегодняшняя встреча станет плодотворной. Благодаря таким конференциям Подмосковье будет оставаться на лидирующих позициях в области гражданской обороны и защиты населения», — сказала Юлия Купецкая.

В рамках сбора прошла выставка техники и снаряжения. Участники смогли ознакомиться с продукцией предприятий, направленной на реализацию вопросов гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказания первой помощи. Представители предприятий дали консультацию всем заинтересованным участникам, а также исчерпывающую информацию по оборудованию первой необходимости для эвакуации, санитарной и специальной обработки населения, зданий, сооружений, техники, оповещения и информирования населения, защиты от БПЛА, РХБ защиты, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Организаторы учебного сбора для наглядности развернули в полном объеме приемный эвакуационный пункт. Каждый руководитель участка рассказал, какие документы и имущество необходимы для работы ПЭП. Участники сбора получили представление о порядке развертывания пункта и его работе.

В рамках теоретической части были рассмотрены основные блоки организации и проведения эвакуационных мероприятий. Эксперты разобрали ключевые блоки: нормативно-правовое регулирование и общие вопросы, работа эвакуационных органов и безопасные районы, транспорт, жизнеобеспечение и безопасность, специфические вопросы и межведомственное взаимодействие. Теоретическая часть дополнила практические демонстрации и выставку техники.

В завершение для всех участников был организован дискуссионный клуб, где обсудили проблемные вопросы, выработали предложения и подвели итоги работы. Учебно-методический сбор объединил практическую и теоретическую части: выставку техники и снаряжения, развертывание приемного эвакуационного пункта, разбор ключевых блоков организации эвакуационных мероприятий и дискуссионный клуб. Участники ознакомились с продукцией предприятий, получили консультации по оборудованию первой необходимости для эвакуации, санитарной и специальной обработки, оповещения и информирования населения, защиты от БПЛА, РХБ защиты и проведения аварийно-спасательных работ. Организаторы развернули приемный эвакуационный пункт в полном объеме, а руководители участков рассказали о необходимых документах и имуществе. В теоретической части эксперты разобрали нормативно-правовое регулирование, работу эвакуационных органов и безопасные районы, транспорт, жизнеобеспечение и безопасность, специфические вопросы и межведомственное взаимодействие. Завершился сбор дискуссионным клубом, где обсудили проблемные вопросы, выработали предложения и подвели итоги.