Выездная администрация провела прием для сотрудников Особого конструкторского бюро кабельной промышленности в Мытищах. Формат позволяет работникам предприятий задать вопросы и получить консультации без отрыва от производства.

Практика выездных приемов администрации на предприятиях ранее неоднократно получала положительные отклики жителей Мытищ. Для работников производств это возможность обозначить проблемные вопросы непосредственно на рабочем месте и получить разъяснения профильных специалистов. Очередная встреча была организована для коллектива Особого конструкторского бюро кабельной промышленности. В ходе приема наиболее актуальными для сотрудников стали ремонт дорог, капитальный ремонт и содержание многоквартирных домов, деятельность управляющих компаний, запись к врачу и земельные вопросы.

По каждому обращению специалисты постарались дать развернутые ответы. Темы, требующие дополнительной проработки, взяты на контроль профильными ведомствами. Подобный формат работы позволяет оперативно выявлять системные вопросы и учитывать мнение трудовых коллективов при планировании муниципальных решений.