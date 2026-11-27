Российская система качества пригласила производителей Подмосковья принять участие в Национальном органическом конкурсе. Заявки начнут принимать 1 декабря, а завершится регистрация 21 марта 2027 года.

Конкурс проводят при поддержке Совета Федерации и Минсельхоза России. Его цель — развитие органического производства, поддержка экологически ответственного бизнеса и повышение интереса потребителей к такой продукции.

Подмосковные предприятия смогут побороться за победу в пяти номинациях: «Новый органический продукт», «Ассортимент органической продукции», «Народный органический бренд», «Экспортоориентированный производитель органической продукции» и «Объем производства органической продукции».

К участию также приглашают представителей розничной и онлайн-торговли, СМИ, блогеров и региональные власти. Для субъектов России предусмотрены отдельные категории, в том числе за число сертифицированных производителей, поддержку отрасли и объем выпуска органической продукции.

Отдельный блок конкурса посвящен молодежным проектам. Студенты и молодые авторы смогут представить бизнес-модели, творческие работы, исследования и информационные проекты, связанные с органическим сельским хозяйством.

Онлайн-голосование за народный органический бренд пройдет с 22 марта по 25 апреля 2027 года. Победителей наградят до конца июня. Подробные условия участия и правила подачи заявок опубликованы на сайте Роскачества.