Образовательный центр «Лидер» Ленинского городского округа 24 и 25 ноября в третий раз стал стажировочной площадкой, посвященной реализации проекта «Предшкола: стандарт детского сада». Участниками мероприятия стали 50 педагогов Ленинского округа.

Педагоги собрались, чтобы перенять опыт коллег и обсудить современные подходы подготовки детей к школе.

«Стажировочная площадка вновь подтвердила, что наши педагоги готовы делиться опытом и учиться друг у друга. Программа была насыщенной и практико-ориентированной: открытые занятия, мастер-классы, образовательные экскурсии. Такой формат позволяет не только познакомиться с современными методиками подготовки детей к школе, но и сразу обсудить их применение, задать вопросы коллегам и скорректировать собственную практику», — отметила начальник Управления образования администрации Ленинского городского округа Наталия Киселева.

Гости совершили видеотур по детскому саду. Старший воспитатель Анастасия Крутобережская, руководитель стажировочной площадки, представила развивающую среду учреждения. Педагогам были представлены открытые занятия по разным направлениям.

На мастер-классах коллеги обсудили использование интерактивного оборудования и диагностику уровня сформированности математических представлений у старших дошкольников. Далее гостей ждала образовательная экскурсия, обсуждение результатов и обмен мнениями.

Профессиональный диалог состоялся, а педагоги получили практические навыки по предшкольной подготовке воспитанников. Подобные мероприятия помогают распространять лучшие педагогические практики и повышать качество дошкольного образования в муниципалитете.