В подмосковном Дзержинском на улице Ленина продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения лицея №3. Строительная готовность объекта составляет 65%, об этом сообщили в пресс-службе регионального минстройкомплекса.

Работы ведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Семья» за счет средств регионального бюджета.

«В настоящее время на объекте работают 30 человек. Строители ведут общестроительные и отделочные работы, занимаются ремонтом фасада и кровли, осуществляют монтаж инженерных коммуникаций», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В здании площадью 2069 квадратных метров обновят кровлю, проведут фасадные работы и ремонт внутренних помещений, заменят инженерные коммуникации. Там также установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, закупят новую мебель и оборудование и благоустроят прилегающую территорию.

Завершить работы планируется в 2027 году.