Фото: Завод «Метровагонмаш» в Мытищах построил в 2026 году 350 вагонов для метро Москвы / Медиасток.рф

В России 27 сентября отметят профессиональный праздник — День машиностроителя. О достижениях отрасли в Подмосковье и мерах поддержки предприятий рассказал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

На территории региона работают флагманы индустрии, среди которых «Метровагонмаш», корпорации «Энергия» имени С. П. Королева и «Тактическое ракетное вооружение», а также НПО имени С. А. Лавочкина.

В Московской области ведут деятельность порядка 50 средних и крупных предприятий машиностроительной отрасли, на которых трудятся инженерно-технические работники, конструкторы, ученые. Машиностроение — одна из ключевых отраслей экономики Подмосковья.

Для развития сектора власти предоставляют налоговые преференции, льготную аренду земли и целевые субсидии.

В 2026 году финансовую поддержку на закупку нового отечественного оборудования получило научно-производственное предприятие «Аэросила». Компания базируется в городском округе Ступино и специализируется на производстве двигателей для летательных аппаратов с искровым зажиганием.

Промышленные комплексы активно участвуют в жизни региона через Московское областное отделение Союза машиностроителей России (офис в Реутове). Организации проводят профориентацию, популяризируют донорство и собирают гуманитарную помощь для участников специальной военной операции.

«Предприятия реготделения по праву гордятся своей историей и вкладом в развитие отечественного машиностроения. Особая благодарность — ветеранам-машиностроителям, которые делятся опытом с нашей молодежью, передают эстафету лучших производственных традиций», — подчеркнул куратор Московского областного реготделения, член бюро правления СоюзМаш, генеральный директор АО «КТРВ» Борис Обносов.

Председатель общественной организации Валерий Бунак добавил, что индустрия решает задачи государственного масштаба.

«Важно понимать, что машиностроение — стержень будущего технологического суверенитета нашей страны», — заключил он.