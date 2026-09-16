Незаконную продажу алкоголя пресекли в Мытищах

Сотрудники управления потребительского рынка и управления МВД «Мытищинское» провели ночной рейд в магазине на улице Сукромка. Специалисты проверили соблюдение требований при продаже алкогольной продукции.

В результате проверки был выявлен факт продажи спиртного в запрещенное время. Согласно установленным правилам, его реализация в Московской области не допускается с 23:00 до 08:00.

Кроме того, специалисты установили факт продажи крепкого алкоголя без соответствующей лицензии. По результатам рейда предпринимателя привлекли к административной ответственности.

Всего из магазина изъяли 1276 бутылок горячительных напитков. Проверка стала частью работы по контролю за соблюдением требований законодательства в сфере розничной торговли. Подобные рейды помогают выявлять нарушения и пресекать продажу с несоблюдением установленных ограничений.