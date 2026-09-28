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    Подмосковная ватага «Наш дом» выиграла серебро на турнире по киле

    Фото: Федерация килы России

    Подмосковная ватага «Наш дом» из Раменского стала серебряным призером 12-го всероссийского турнира по киле «Богатырская сеча». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

    Турнир прошел 26 сентября на стадионе «Свиблово» в Москве. В решающем противостоянии команда уступила ватаге «Сурский рубеж» из Чувашской Республики. Бронзовые медали завоевал «Уральский витязь» из Свердловской области.

    Московскую область на турнире представляли четыре ватаги: «Наш дом» (Раменское), «Любера» (Люберцы), «1380 килАтонн» (Дзержинский) и «Северный человек» (Чехов/Серпухов).

    Всего за звание сильнейшей ватаги страны боролись десять команд из Чувашской Республики, Архангельской, Воронежской, Владимирской, Свердловской и Московской областей. Среди участников были как опытные игроки, так и молодые ватаги.

    Кила — русская национальная командная игра с мячом массой около 1,5 килограмма, в которой сочетаются элементы регби и силового единоборства. Цель игры — занести мяч в «город» соперника. Когда мяч находится на земле, играть можно только ногами; как только он оказывается в воздухе, его можно брать руками и передавать. Турнир по киле «Богатырская сеча» проводится в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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