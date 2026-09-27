Память о героях ВОВ увековечили в поселке Рыбное Дмитровского округа

В поселке Рыбное Дмитровского округа открыли четыре памятные доски в честь ветеранов Великой Отечественной войны и жителей, внесших вклад в историю родного края. Мемориалы установили на здании местной школы, где сохраняют память о педагогах, защитниках и выдающихся земляках.

24 сентября в поселке Рыбное состоялось открытие четырех памятных досок, посвященных ветеранам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и жителям поселка, чьи судьбы стали частью истории округа.

Мемориальные доски появились на стенах Рыбненской школы. Они посвящены первому директору учебного заведения Василию Андреевичу Нехаеву, учителю физической культуры Ивану Михайловичу Брагину, несовершеннолетнему узнику фашистских концлагерей Людмиле Николаевне Титаревой, а также почетному жителю Дмитрова, поэту и писателю Юрию Михайловичу Чернову.

В торжественной церемонии принял участие глава Дмитровского округа Михаил Шувалов. Во время памятной линейки участникам рассказали о жизненном пути каждого из героев, чьи судьбы были связаны с поселком Рыбное, школой и воспитанием нескольких поколений жителей.

«Мемориальные доски, которые мы сегодня открываем, — это не только память о войне, о тех героических людях, кто ценой собственных жизней принес нам Победу, мир и возможность жить на нашей земле. Это еще и про связь поколений, про воспитание своим примером», — отметил Михаил Шувалов.

Глава округа поблагодарил коллектив школы за работу по сохранению исторической памяти. В мероприятии приняли участие родственники людей, которым посвящены мемориалы: внук Василия Нехаева, дочь Ивана Брагина, вдова Юрия Чернова, а также внучка и правнуки Людмилы Титаревой.

После церемонии открытия участники возложили цветы к памятным доскам. Освящение мемориалов провели протоиерей Валентин Корнеев, настоятель Богородице-Рождественской церкви села Якоть, и иерей Александр Юденко, настоятель Покровской церкви села Жестылево.