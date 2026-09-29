Системы теплоснабжения обновили по Народной программе в трех округах Подмосковья

В микрорайоне Восточный Электростали новая котельная мощностью 15 МВт уже обеспечивает теплом около 5 тысяч жителей. В скором времени в округе запустят еще три современные котельные — во Фрязеве, Елизаветине и Иванисове. Работы по модернизации системы теплоснабжения продолжаются практически во всех округах региона. По новой народной программе «Единой России» в 2026–2030 годах в области планируется построить и отремонтировать более 550 объектов ЖКХ.

В солнечногорском поселке Менделеево рабочие меняют участки трубопроводов, которые за годы эксплуатации износились до критического состояния. Как поясняют представители администрации, для подрядчиков действует строгое правило — не создавать дискомфорта для жителей: «Пока идет основной ремонт, мы прокладываем временные трубопроводы горячего водоснабжения».

Глава Электростали, секретарь местного отделения «Единой России» Филипп Ефанов рассказал, что в округе к отопительному сезону полностью готовы 13 котельных и 16 центральных тепловых пунктов: «Все тепловые сети прошли гидравлические испытания, на котельных проведены пробные топки. Инфраструктура готова».

Местные жители с не меньшим вниманием следят за ходом работ. Владимир, который живет в поселке уже более 20 лет, ожидает, что отопительный сезон пройдет без аварий, и в квартирах будет тепло.

«Каждую зиму с тревогой ждал, что батареи будут чуть теплыми. Сейчас смотрю — меняют участок недалеко от района, где я живу, техника работает, рабочие трудятся весь день», — рассказал Владимир.

Летом коммунальные службы Солнечногорска провели гидравлические испытания теплосетей, чтобы выявить слабые участки и своевременно устранить повреждения. Профилактические и ремонтные работы также выполнили на 68 котельных и 11 центральных тепловых пунктах.

В поселке Миронцево Солнечногорского округа реконструировали котельную и заменили почти 18 километров тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения. В микрорайоне Рекинцо-2 специалисты модернизируют участок теплотрассы протяженностью около километра. На улице Крестьянской ремонт близится к завершению: трубы на отрезке длиной 1,6 километра уже полностью заменили.