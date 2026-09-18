360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Депутат Мособлдумы Ждан рассказал о преимуществах дистанционного голосования

    Фото: РИА «Новости»

    От результатов выборов зависит очень многое — от направления развития государства до состояния дорог, больниц и школ. Поэтому так важно сделать осознанный выбор, уверен депутат Московской областной думы Михаил Ждан. Помочь в этом может система дистанционного электронного голосования.

    От результатов выборов сегодня зависят решения, которые повлияют на нашу жизнь завтра: будь то состояние дорог, доступность медицинских учреждений или уровень образования. Через выборы мы определяем тех, кто будет задавать направление развития страны, региона или города.

    Михаил Ждан

    Именно поэтому к участию в голосовании нужно подходить серьезно и осознанно, подчеркнул парламентарий.

    В качестве альтернативы традиционному очному голосованию в этом году все больше людей выбирают дистанционное электронное голосование.

    И это вполне логично: жизнь ускоряется, и цифровые инструменты становятся естественной частью быта

    Михаил Ждан

    Главный плюс дистанционного электронного голосования — удобство, подчеркнул Ждан. Не нужно подстраивать свой график под часы работы избирательного участка. Проголосовать можно буквально «на бегу»: из дома, офиса или во время поездки.

    Тех, кому сложно передвигаться или кто живет в отдаленных районах, такой формат особенно выручает. Активно эту возможность использует молодежь, для которой цифровые сервисы — норма жизни.

    К тому же, онлайн-система дает важное преимущество: перед тем как нажать кнопку, можно спокойно изучить информацию о кандидатах, еще раз взвесить все «за» и «против» и сделать по-настоящему осознанный выбор

    Михаил Ждан

    «В конечном итоге, такой подход стирает границы и позволяет каждому проявить свою гражданскую позицию, даже если день расписан по минутам», — заключил депутат.