Депутат Мособлдумы Ждан рассказал о преимуществах дистанционного голосования

От результатов выборов зависит очень многое — от направления развития государства до состояния дорог, больниц и школ. Поэтому так важно сделать осознанный выбор, уверен депутат Московской областной думы Михаил Ждан. Помочь в этом может система дистанционного электронного голосования.

От результатов выборов сегодня зависят решения, которые повлияют на нашу жизнь завтра: будь то состояние дорог, доступность медицинских учреждений или уровень образования. Через выборы мы определяем тех, кто будет задавать направление развития страны, региона или города.

В качестве альтернативы традиционному очному голосованию в этом году все больше людей выбирают дистанционное электронное голосование.

Именно поэтому к участию в голосовании нужно подходить серьезно и осознанно, подчеркнул парламентарий.

И это вполне логично: жизнь ускоряется, и цифровые инструменты становятся естественной частью быта

Главный плюс дистанционного электронного голосования — удобство, подчеркнул Ждан. Не нужно подстраивать свой график под часы работы избирательного участка. Проголосовать можно буквально «на бегу»: из дома, офиса или во время поездки.

Тех, кому сложно передвигаться или кто живет в отдаленных районах, такой формат особенно выручает. Активно эту возможность использует молодежь, для которой цифровые сервисы — норма жизни.