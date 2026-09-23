Андрей Воробьев: около 3 тысяч котельных подготовили к холодам в Подмосковье
В Подмосковье начались пробные топки, во время которых проверяют готовность коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона Андрея Воробьева.
Перед началом сезона специалисты тщательно осматривают инфраструктуру.
«К зиме подготовили около трех тысяч котельных и порядка 11 тысяч километров тепловых сетей. За лето провели гидравлические испытания и ремонтные работы, обновили оборудование», — пояснил Андрей Воробьев.
Для обеспечения стабильного водоснабжения подготовили 2,1 тысячи водозаборных сооружений, 17,1 тысячи километров сетей холодного водоснабжения, 672 очистных сооружения и 14,6 тысячи километров сетей водоотведения. Кроме того, проверили свыше 300 резервных дизель-генераторов.
В округах также сформировали аварийный резерв: подготовили почти 2,5 тысячи единиц коммунальной и специализированной техники, сделали запас труб, насосов, задвижек и другого оборудования.
«Проверяем и каждый многоквартирный дом. Специалисты промывают и испытывают системы отопления, проверяют подвалы, чердаки, входные группы и общедомовые приборы учета. С 1 сентября готовность дома к зиме подтверждается специальным паспортом», — добавил губернатор.
На данный момент обследовали более 47 тысяч многоквартирных домов, что составляет 98% от запланированного объема. Главная задача пробных топок — выявить и устранить возможные неисправности до наступления холодов.