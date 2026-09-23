Андрей Воробьев: около 3 тысяч котельных подготовили к холодам в Подмосковье

В Подмосковье начались пробные топки, во время которых проверяют готовность коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона Андрея Воробьева .

Перед началом сезона специалисты тщательно осматривают инфраструктуру.

«К зиме подготовили около трех тысяч котельных и порядка 11 тысяч километров тепловых сетей. За лето провели гидравлические испытания и ремонтные работы, обновили оборудование», — пояснил Андрей Воробьев.

Для обеспечения стабильного водоснабжения подготовили 2,1 тысячи водозаборных сооружений, 17,1 тысячи километров сетей холодного водоснабжения, 672 очистных сооружения и 14,6 тысячи километров сетей водоотведения. Кроме того, проверили свыше 300 резервных дизель-генераторов.