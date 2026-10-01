Более 60 домов капитально отремонтируют в Лобне в 2026 году
В текущем году благодаря поддержке Министерства ЖКХ Московской области в программу капитального ремонта вошли 64 дома в Лобне. Это самое масштабное обновление за последнее время, и муниципалитет — в числе лидеров в регионе по объему этой работы.
Специалисты администрации Лобни и Фонда капитального ремонта региона строго контролируют выполнение программы и внимательно следят за качеством и соблюдением сроков. Большинство домов построены более полувека назад, поэтому жители с нетерпением ждут окончания ремонта.
«Наш дом — постройки 1977, давно требует ремонта, естественно. Результаты внешне уже видны. Все нам нравится, подрядчик хороший. Пока мы считаем, что все идет по плану», — рассказала председатель совета дома Ольга Феоктистова.
Подход у строителей комплексный: полностью обновляют крыши и подвалы, ремонтируют системы электро- и водоснабжения, центрального отопления и канализации и, конечно, приводят в порядок фасад. Причем не просто штукатурят стены, а уделяют внимание цоколю, балконам и входным группам. Немаловажный момент — цветовая гамма, которую обязательно согласовывают с жителями и стараются вписать в общий архитектурный облик города.
Наладить конструктивное взаимодействие с жителями — одна из самых важных задач, в решении которой принимают активное участие и специалисты управляющих компаний, и представители подрядчика. Такой подход позволяет не только учитывать интересы людей, но и оперативно решать возникающие вопросы. В частности, это касается замены труб отопления, выполнить которую можно, только попав в квартиру.
В правительстве Подмосковья выполнению программы капремонта уделяют особое внимание. Чтобы все участники программы работали слаженно, они еженедельно выступают с отчетом на заседании вневедомственного штаба. Дома теперь обследуют с помощью искусственного интеллекта, который анализирует данные и помогает специалистам, а договоры подряда заключают не более чем на один год, чтобы сократить сроки и свести к минимуму возможность расторжения.
«Мы хотим сделать так, чтобы людям было максимально комфортно и удобно, и они получили максимум позитивных эмоций от того, что их дом станет лучше, чище, надежнее», — подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.
По нацпроекту «Жилье и городская среда» и региональной программе капитального ремонта в Лобне в этом году уже привели в порядок 26 домов, остальные обновят до конца года, а в 2027 программа будет продолжена. Обязательным условием по-прежнему останется мнение жителей, чьи предложения и пожелания непременно учитывают при планировании и проведении работ. А это позволяет сделать отремонтированные дома настоящим украшением города, в котором комфортно и приятно жить.