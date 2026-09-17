Новое приемно-диагностическое отделение открылось в Ногинске

Новое приемно-диагностическое отделение открылось в Ногинской больнице. Все для первичного обследования разместили на первом этаже.

«Отделение новое, только что отремонтированное. В отделении присутствуют специалисты различного профиля: хирурги, травматологи, нейрохирурги, диагносты», — сказал заведующий отделением Дмитрий Архипов.

Пациентам больше не придется перемещаться между удаленными кабинетами. Основные диагностические возможности находятся рядом, а значит врачи могут быстрее получить необходимую информацию и определить тактику лечения.

Потоки распределили для плановых и тяжелых пациентов. Это сообенно важно в первые минуты после поступления.

В отделении появилась удобная зона ожидания, мебель и оснащение. Все необходимое для комфортной работы врачей теперь — в одном пространстве.