Новое приемно-диагностическое отделение открылось в Ногинске
Новое приемно-диагностическое отделение открылось в Ногинской больнице. Все для первичного обследования разместили на первом этаже.
«Отделение новое, только что отремонтированное. В отделении присутствуют специалисты различного профиля: хирурги, травматологи, нейрохирурги, диагносты», — сказал заведующий отделением Дмитрий Архипов.
Пациентам больше не придется перемещаться между удаленными кабинетами. Основные диагностические возможности находятся рядом, а значит врачи могут быстрее получить необходимую информацию и определить тактику лечения.
Потоки распределили для плановых и тяжелых пациентов. Это сообенно важно в первые минуты после поступления.
В отделении появилась удобная зона ожидания, мебель и оснащение. Все необходимое для комфортной работы врачей теперь — в одном пространстве.