Посол Чжан: товарооборот России и Китая вырос на 28% за год

Товарооборот между Россией и Китаем за первые восемь месяцев года достиг 185 миллиардов долларов, увеличившись на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым .

Регион остается бесспорным лидером страны по торговле с Китаем.

«Это небывалые достижения. Здесь, конечно, огромный вклад Московской области. Нам очень важна и нужна ваша поддержка. Мы будем и дальше работать вместе, чтобы достигнуть еще больших успехов», — отметил Чжан Ханьхуэй.

С 2021 года товарооборот между Подмосковьем и Китаем увеличился почти в два раза.