Оториноларинголог Дейханов начал прием пациентов в поликлинике в Волоколамске

В поликлинике для взрослых Волоколамской больнице к работе приступил новый оториноларинголог Анар Дейханов. Молодой специалист недавно окончил ординатуру, рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

Анар Дейханов получил высшее образование по специальности «Лечебное дело» в Саратовском государственном медицинском университете имени В. И. Разумовского, а ординатуру прошел в Федеральном медицинском биофизическом центре имени А. И. Бурназяна.

«Оториноларингология — это направление, которое затрагивает качество жизни каждого человека: от дыхания и слуха до речи и общего самочувствия. Пациенты часто обращаются с хроническими заболеваниями, которые требуют длительного наблюдения и грамотного лечения. Я рад присоединиться к команде Волоколамской больницы и помогать жителям округа сохранять свое здоровье», — рассказал врач.

Переехать в Волоколамск медику помогла региональная программа поддержки кадров: специалистам компенсируют расходы на аренду жилья. Кроме того, новому сотруднику рассказали о других действующих мерах помощи медицинским работникам.

Попасть на прием к специалисту можно по направлению участкового терапевта. Уточнить детали также можно в регистратуре поликлиники или по номеру телефона 122.