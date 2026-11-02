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    Подмосковье представило опыт цифровизации домов культуры на форуме в Казани

    Фото: Организаторы Международного форума Kazan Digital Week - 2026

    Московская область приняла участие в международном форуме Kazan Digital Week — 2026, который прошел в Казани с 29 по 31 октября. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма региона.

    На секции «Пушкинская карта как драйвер цифровизации отрасли» заведующая отделом развития культурно-досуговой и библиотечной деятельности Юлия Зуева представила доклад об опыте реализации проекта «Умный ДК» и его влиянии на программу «Пушкинская карта». Участники обсудили развитие цифровой платформы проекта, технологическую готовность учреждений и внедрение инструментов противодействия мошенничеству.

    Сеть домов культуры Московской области — самая широкая среди регионов Центрального федерального округа, она насчитывает более 850 культурно-досуговых учреждений. Проект «Умный ДК» уже запущен более чем в 150 домах культуры: он позволяет анализировать статистику посещений, повышать уровень сервиса и доступность услуг. В учреждениях работают цифровой фест-менеджер для автоматизации документооборота и электронные журналы учета часов работы руководителей кружков.

    Также ведется интеграция муниципальных заданий с ЕПЗ и ГИС РЭБ для синхронизации информации о контингенте участников мероприятий. В планах министерства — создание ИИ-помощника, который будет анализировать накопленные данные и автоматизировать управленческие процессы. Еще один инструмент — сервис «Открытый ДК», дающий возможность онлайн-бронирования пространств и аренды профессионального оборудования.

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