Память жертв политических репрессий почтили в Люберцах

Собравшиеся возложили цветы к памятнику и почтили память погибших и пострадавших минутой молчания. В мероприятии приняли участие глава округа Владимир Волков, жители, члены Люберецкого отделения Ассоциации ветеранов СВО, школьники и волонтеры.

Владимир Волков отметил, что Люберецкое общество жертв политических репрессий уже долгие годы возглавляет Ада Подколзина. Он выразил ей и всем активистам благодарность за сохранение исторической памяти.

День памяти жертв политических репрессий ежегодно отмечается в России 30 октября. В этот день вспоминают погибших и пострадавших от репрессий, последствия которых затронули судьбы миллионов людей и их семей.

Памятник жертвам политических репрессий в Люберцах расположен возле здания Главпочтамта — на месте, где прежде находилось здание НКВД. Мемориал открыли в 2010 году. С тех пор ежегодно 30 октября здесь проходят памятные мероприятия.