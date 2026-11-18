Минэнерго Подмосковья вынесло на федеральный уровень пакет предложений по доработке нормативной базы в электроэнергетике. Об этом сообщили в региональном министерстве.

Предложения представил первый заместитель министра энергетики Подмосковья Виталий Акуличев на международном форуме «Электрические сети», который начал работу 17 ноября в Москве.

Среди инициатив — закрепить за сетевой территориальной организацией обязанность ставить бесхозяйные сети на учет и оформлять их в собственность по письму муниципалитета. Сети владельцев-банкротов предлагают приравнять к муниципальным и обязать конкурсного управляющего на время банкротства заключать договор безвозмездного пользования с ТСО. Также предлагается закрепить формулу расчета мощности при консолидации и обязать СНТ заключать договоры на аварийно-восстановительные работы с СТСО с оплатой по факту.

В Подмосковье 65% СНТ уже переданы профильным ТСО. За восемь лет консолидировано более 250 тысяч объектов бесхозяйных и муниципальных сетей, 600 объектов сетей юридических лиц и банкротов и 7,5 тысячи СНТ.