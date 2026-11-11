В Подмосковье наградили лучшие организации туриндустрии 2026 года

В Подмосковье 10 ноября прошла церемония награждения победителей конкурса «Лучшая организация туристической индустрии в Московской области». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма региона.

Конкурс проводят, чтобы повысить качество туристических услуг, стимулировать внедрение инноваций и цифровых технологий, укрепить имидж Подмосковья как привлекательного туристического центра и популяризировать лучшие практики обслуживания гостей. В этом году участие в нем приняли 86 организаций из разных округов Подмосковья.

Среди городских гостиниц категории «без звезд» — «трех звезд» первое место заняла гостиница «МГИМО отель» 3 (Одинцовский г.о.), второе — Ibis Ступино 3 (г.о. Ступино), третье — мини-отель «Сан Сити» 3 (г.о. Солнечногорск). В категории «четыре» — «пять звезд» лидером стала гостиница «Планета iQ» 4 (г.о. Фрязино), далее — «Провинция» 4 (г.о. Серпухов) и «Татьяна Provence» 4 (Одинцовский г.о.).

Лучшим бизнес-отелем признан гостинично-развлекательный комплекс «Бережки-Холл» 4 (м.о. Егорьевск), за ним следуют Arturs Spa Otel by Mercure 4 (г.о. Мытищи) и отель «Гринвуд» 4 (г.о. Красногорск). Среди загородных гостиниц категории «без звезд» — «трех звезд» первое место у центра отдыха «Голицыно» 2 (Одинцовский г.о.), в категории «четыре» — «пять звезд» — у парк-отеля «Русский» 4 (г.о. Серпухов).

Победители и призеры получили дипломы и памятные награды. Церемония сопровождалась нетворкинг-сессией для представителей туристической индустрии региона.