Дублер Новорижского шоссе в Истре достроят в 2027 году

В Истре приступили к асфальтированию одного из участков дублера Новорижского шоссе. Новая дорога с развязкой на пересечении с трассой «Аносино — Покровское» обеспечит дополнительный выезд в сторону Москвы и позволит автомобилистам сократить время поездки более чем на полчаса, сообщили в РИАМО.

Общая протяженность объекта превысит три. километра. Движение организуют по двум полосам в направлении столицы. Дублер должен снизить транспортную нагрузку на деревню Покровское, через которую сейчас проезжают жители Красного Поселка, Славкова, Воронина, Пискова, Захарова и соседних населенных пунктов.

Строительство ведут на трех участках. На первом, протяженностью около 1,5 километра, сформировали земляное полотно и дорожное основание. Одновременно на развязке переносят инженерные коммуникации.

На втором участке длиной 500 метров смонтировали ливневую канализацию, очистные сооружения и водопропускные трубы. Дорожники приступили к укладке асфальтобетона. Для следующего этапа потребуется более 400 тонн смеси.

На третьем отрезке протяженностью около километра, соединяющем район АЗС с трассой «Балтия», основные работы по устройству дорожного основания выполнены. Сейчас специалисты укрепляют и планируют обочины, продолжают земляные работы.

На строительстве задействованы 40 человек и 25 единиц техники. Завершить дублер Новорижского шоссе планируют в третьем квартале 2027 года.