Глава Ленинского округа проверил благоустройство Тимоховского парка

Глава Ленинского округа Станислав Каторов вместе с жителями осмотрел Тимоховский парк, где завершается первый этап благоустройства. В парке уже уложены дорожки из тротуарной плитки, практически готовы прогулочные маршруты из отсева.

Продолжается установка освещения, скамеек, урн и входной группы. Обустраиваются спортивная площадка и зоны отдыха, готовятся основания для пяти пергол. Готовность работ составляет 85%.

«Мы обсудили с жителями оставшиеся работы и их предложения. Все пожелания, которые поступили в ходе проектирования и сегодняшнего обхода, учтены. Первый этап планируем завершить до конца ноября, а уже в 2027 году приступим ко второму этапу благоустройства. Благодарю жителей за активное участие и неравнодушие к родному городу», — сказал Станислав Каторов.

Тимоховский парк — одно из главных общественных пространств Видного. Общая площадь парка составляет 13,47 гектара. Благоустройство реализуется поэтапно: первый этап — 3,7 гектара, второй — 4,9 гектара. Ключевой принцип — бережное обновление с сохранением природного характера и исторического рельефа. В проект включены предложения жителей: сохранение рельефа, минимизация вырубки, природная стилистика, деревянные входные группы и настилы, сохранение существующих пешеходных связей.