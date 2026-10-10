Форум для бизнесменов прошел в Одинцове

В Одинцове прошел форум для предпринимателей Московской области, объединивший около 200 представителей бизнеса и органов власти. Участники обсудили меры господдержки, развитие производства, выход на международные рынки и решение практических вопросов, с которыми компании сталкиваются в нынешних экономических условиях.

Форум организовали по запросу предпринимательского сообщества. Вопросы участников собрали и систематизировали, после чего к обсуждению пригласили представителей профильных министерств и ведомств.

«Идея форума родилась из запроса самого бизнеса. Предприниматели задают вопросы, на которые хотели бы получить конкретные ответы или так называемую дорожную карту. Мы собрали и обобщили эти вопросы, пригласили министерства, которые интересны бизнесу, и сегодня постараемся найти ответы», — отметила и. о. уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области Наталья Чудакова.

Работа форума проходила в нескольких секциях. Предприниматели встречались с представителями прокуратуры, налоговой службы, Центробанка, министерств инвестиций, промышленности и науки, а также сельского хозяйства, депутатами и сотрудниками администрации Одинцовского округа.

В центре внимания оказались внешнеэкономическая деятельность, выход на международные рынки, меры государственной поддержки и льготы. Обсуждали и конкретные запросы компаний: одним требовалась помощь в продвижении продукции, другим — содействие в развитии производства и поиске новых возможностей для бизнеса.

«Нам бы себя показать, дать информацию о том, что мы есть и что мы можем. Иногда бывает так: люди удивляются — а вы есть? А вы что-то делаете? А у нас это в России бывает?», — сказал директор текстильной компании из Павловского Посада Дмитрий Казбеков.

Для небольших компаний важны не только финансовые меры поддержки, но и помощь в решении организационных вопросов. Например, производителям бывает непросто найти подходящее помещение, отвечающее всем техническим и нормативным требованиям.

«Помощь могла бы заключаться в том, чтобы найти помещение в регионе. Есть особенность обжарки кофе: он жарится с помощью газового оборудования. Не все здания позволяют разместить такое оборудование с соблюдением требований пожарной безопасности», — отметила директор кофейной компании из Одинцова Галина Копаева.

Для некоторых предпринимателей форум стал первым опытом прямого взаимодействия с государственными структурами. Участники смогли обозначить свои проблемы и обсудить возможные варианты их решения. Уполномоченный по защите прав предпринимателей выступает посредником между бизнесом и органами власти, помогая компаниям находить нужные контакты и добиваться рассмотрения своих обращений.

Для представителей ведомств такие встречи — возможность получить обратную связь от предпринимателей и лучше понять, какие меры поддержки действительно востребованы.

«Прямой контакт с предпринимателем — это самое главное в таких мероприятиях. Можно поговорить напрямую, без писем и формальных формулировок. Такой контакт гораздо эффективнее», — подытожил заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилл Жигарев.

Форумы для предпринимателей бизнес-омбудсмен проводит ежегодно. Темы встреч формируются с учетом запросов делового сообщества. Узнать, как принять участие в следующем форуме и предложить вопросы для обсуждения, можно в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области.