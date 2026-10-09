День отца отметят в парках Серпухова

МАУК «Парки Серпухова» приглашает жителей и гостей города посетить еженедельные мероприятия. С 12 по 18 октября в парках Серпухова пройдет 19 системных мероприятий, включая программы системного расписания и тематические события ко Дню отца.

В парке имени Олега Степанова, парке Питомник и Принарском парке пройдут программы системного расписания: скандинавская ходьба, игровые программы, творческие мастерские, танцевальные разминки, тренировки по игре в петанк, тренировки с гирями от клуба «Фортис-Серпухов» и другие мероприятия.

18 октября в 16:00 в парке Питомник состоятся тематические мероприятия, посвященные Дню отца в России: фотовыставка «Вместе с папой некогда скучать», интерактивная площадка «Папа-мастер», фотозона «Папа и я», творческая мастерская «Вместо тысячи слов».

МАУК «Парки Серпухова» предлагает ознакомиться с афишей мероприятий и приглашает жителей и гостей города провести время в парках всей семьей. Актуальная информация размещена на официальных ресурсах учреждения: сообщество ВКонтакте ( https://vk.com/parki_serp ), Telegram-канал ( https://t.me/parkiserpuhov ), сайт ( https://паркисерпухова.рф/ ) и MAX ( https://max.ru/id5043023322_gos ).