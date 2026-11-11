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    Подмосковье передаст Ростову опыт имущественных торгов на Первом Донском форуме

    Девушка делает записи в тетради
    Фото: Девушка делает записи в тетради/Медиасток.рф

    Московская и Ростовская области договорятся о сотрудничестве в сфере земельно-имущественных торгов. Соглашение о взаимодействии планируют подписать 12–13 ноября на первом Донском земельно-имущественном форуме в Ростове-на-Дону.

    Подмосковье поделится с коллегами опытом централизованной организации и проведения торгов по продаже и аренде земельных участков и другого имущества.

    Форум организовало правительство Ростовской области при участии первого заместителя губернатора Алексея Господарева. К подготовке мероприятия также подключились Комитет по конкурентной политике Московской области и ГКУ «Региональный центр торгов».

    Деловая программа рассчитана на два дня — 12 и 13 ноября 2026 года.

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