В 9 округах Подмосковья полностью обновили экобоксы для текстиля

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

В девяти округах Подмосковья полностью завершили обновление экобоксов для сбора текстиля. Специалисты отремонтировали и покрасили конструкции, а при необходимости заменили их новыми.

Работы на 100% выполнили в Пушкино, Мытищах, Чехове, Реутове, Одинцове, Ленинском округе, Балашихе, Красногорске и Домодедове. В Химках и Подольске ремонтные мероприятия близятся к завершению.

В специальные контейнеры жители могут сдавать одежду, постельное белье, скатерти и другие виды легкого текстиля. Собранные материалы отправляют на переработку.

Для развития сети пунктов приема в регионе также упростили процедуру получения разрешений на их размещение. Благодаря электронной услуге срок оформления сократился с 13 до семи рабочих дней, а необходимость оплачивать кадастровые работы отпала.

Адреса экобоксов и других пунктов раздельного сбора отходов можно посмотреть на интерактивной карте регионального министерства.