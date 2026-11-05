Профилактику несчастных случаев на воде с участием детей усилят в Подмосковье

В Московской области с начала 2026 года при пожарах погибли 24 ребенка, еще 26 получили травмы. Эти данные представили на совещании «Безопасное детство», посвященном итогам профилактической работы за девять месяцев, сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области.

В обсуждении участвовали представители регионального управления МЧС и уполномоченный по правам ребенка Оксана Мишонова.

Большинство трагедий произошли в жилых домах и квартирах. Среди основных причин — нарушения правил эксплуатации электроприборов и печей, неосторожное обращение с огнем и отсутствие дымовых извещателей. При этом 86% семей погибших детей ранее не состояли на профилактическом учете.

В МЧС подчеркнули эффективность пожарных извещателей. С 2018 года благодаря этим устройствам удалось спасти 184 человека, включая 85 детей. Только в 2026 году они помогли сохранить жизни 24 людям, среди которых 14 несовершеннолетних.

Для предупреждения происшествий в регионе регулярно проводят занятия по безопасности. За лето состоялись более 1,2 тыс. эвакуационных тренировок, свыше 4,2 тыс. противопожарных инструктажей и 3,7 тыс. бесед о поведении на воде. В сентябре масштабные учения охватили более 840 тыс. человек на 5 тыс. объектов.

Отдельное внимание на совещании уделили предстоящему зимнему сезону. Муниципалитетам поручили усилить профилактику несчастных случаев на водоемах, прежде всего связанных с выходом детей на тонкий лед.