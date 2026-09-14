Спорткомплекс построят в ЖК «Столичный» в Балашихе

В жилом комплексе «Столичный» в Балашихе продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. На площадке уже готовы фундамент и кровля, завершен монтаж сэндвич-панелей. Сейчас внутри здания устанавливают перегородки и лестницу, прокладывают канализацию. Параллельно специалисты подключают наружные инженерные сети, сообщили в Минжилполитики Подмосковья.

Площадь нового комплекса составит более трех тысяч квадратных метров. Здесь планируют открыть свыше 30 спортивных направлений для детей и взрослых.

Посетители старше 16 лет смогут заниматься в тренажерном зале, на кроссфите и падл-теннисе, посещать аэробику, степ, танцевальные занятия, йогу и пилатес. Также будут доступны ЛФК, ОФП, программа «Здоровая спина» и занятия на батутах.

Для детей от трех до 16 лет предусмотрены спортивная и воздушная гимнастика, джампинг, танцы, ОФП и ЛФК. Для дошкольников также организуют занятия нейрофитнесом с использованием балансировочных досок.

Жилой комплекс расположен рядом с Саввинскими прудами и Пестовским парком. В «Столичном» уже работают шесть детских садов, три школы и поликлиника на 670 посещений в смену. Также на территории оборудованы спортивные и игровые площадки.