Подольский драматический театр анонсировал новые спектакли

Подольский драматический театр (PDK Drama) готовится к открытию 17-го творческого сезона, представив зрителям премьеру спектакля «Вечер» по пьесе Алексея Дударева. О старте нового театрального периода и планах коллектива рассказали в пресс-службе учреждения.

Режиссером постановки выступил артист труппы Сергей Уст. Для своей второй работы он выбрал пронзительную историю о судьбе трех стариков в опустевшей деревне.

В спектакле заняты ведущие артисты театра: Павел Сарычев (Василь), Ирина Велькина (Ганна), Сергей Стегайлов (Микита), а также Анастасия Перье и Александр Курлов. Репетиции длились около полугода.

«Произведение Алексея Ануфриевича Дударева затрагивает темы одиночества, ответственности, раскаяния, ценности человеческих отношений и связи с родной землей. Все это есть и в нашем спектакле. Но также мы хотим донести до зрителя, что даже в горе есть место простым радостям, в жизни всегда есть надежда и светлые моменты», — отметил Сергей Уст.

Сценография выстроена на двух мощных символах. Образ деревенской печи — остова разрушенного дома — воплощает трагическое одиночество героев и отсылает к сожженным в годы Великой Отечественной войны селам. Композицию дополняет парящая над сценой журавлиная стая, которая по ходу действия трансформируется в знак надежды на возрождение семьи.

Увидеть новую работу можно будет 3, 4 и 18 октября. Начало показов в 18:00.

Посетителей театра также ждет ноябрьская премьера «Антигона» в постановке Олега Ефремова, концертное исполнение популярных арий из мировых опер артистами «Геликон-оперы», а также гастроли мелиховского театра «Чеховская студия» со спектаклем «Двое на качелях».

В рамках фестиваля «Мелиховская весна-2027» театр планирует представить свою версию «Вишневого сада».