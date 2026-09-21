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    День открытых дверей пройдет в филиале академии РВСН в Серпухове 3 октября

    Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

    3 октября Серпуховский филиал Военной академии РВСН имени Петра Великого проведет День открытых дверей. Школьники, студенты и их родители смогут узнать об условиях поступления и познакомиться с учебой и бытом курсантов.

    Посетить мероприятие смогут ученики 10–11 классов, студенты техникумов, лицеев и профессиональных училищ, а также их родители. Гости познакомятся с историей филиала, организацией учебного процесса и условиями проживания и обучения курсантов.

    Представители академии расскажут об особенностях поступления в 2027 году и ответят на вопросы будущих абитуриентов.

    Мероприятие начнется 3 октября в 9:00. Место сбора участников — улица Бригадная, дом 17, перед зданием клуба филиала Военной академии РВСН.

    Для прохода на территорию необходимо иметь паспорт гражданина РФ.

    Добраться до места можно на автобусе № 4 от железнодорожного вокзала до остановки «улица Октябрьская».