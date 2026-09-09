Акция по сдаче нормативов ГТО прошла в Коломне

Выездная акция «ГТО во дворах» объединила жителей разных возрастов. Участники собрались на площадке возле дома № 80 на улице Ленина, чтобы попробовать свои силы в спортивных нормативах и проверить собственную выносливость.

Программа тестирования включала несколько основных дисциплин комплекса ГТО. Коломенцам предложили выполнить челночный бег, наклон на гимнастической скамье, прыжок в длину с места, подъем туловища и отжимания. Каждое упражнение позволяло оценить определенные физические качества — силу, гибкость, скорость и выносливость.

К выполнению нормативов присоединились как самые юные участники, так и взрослые любители активного образа жизни. Несмотря на разный возраст, всех объединило желание проверить свои возможности и попробовать выполнить упражнения на результат. Участники успешно справились с заданиями, показав хорошую физическую подготовку и спортивный настрой.

Поддержать коломенцев во время акции приехали генеральный директор Коломенского опытно-механического завода Дмитрий Бузин, глава координационного совета профсоюзов Коломны Тимур Гедзь и руководитель центра тестирования Иван Романов.

Акция «ГТО во дворах» продолжает знакомить жителей Коломны с возможностями комплекса и мотивировать их больше двигаться и уделять внимание физической активности. Выездной формат позволяет проводить тестирование непосредственно во дворах и вовлекать в спортивные мероприятия жителей разных возрастов.