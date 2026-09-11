Соревнования для родителей включат в программу Школьной лиги Подмосковья

В Московской области скоро стартует новый сезон Единой школьной лиги, в программу которого впервые войдут соревнования для родителей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.

Октябрь 2026 года откроет турнир для семейных команд одной образовательной организации. К участию допускаются родители, совершеннолетние братья и сестры, а также бабушки и дедушки учеников. Им предстоит побороться за победу в футзале, волейболе, баскетболе 3×3, шахматах и настольном теннисе.

Турнир пройдет в два этапа по системе на выбывание. Муниципальные отборочные игры продлятся до марта 2027 года, после чего в апреле лучшие команды встретятся на региональном этапе. Финал примет формат «Финала четырех», а результаты семей добавят баллы в общий зачет школы.

Предыдущий сезон 2025/2026 стал самым массовым в истории проекта: 50 тысяч школьников из 653 школ всех 56 муниципалитетов приняли участие в состязаниях. Абсолютную победу одержал Одинцовский округ, получив переходящий кубок из рук губернатора Андрея Воробьева. Раменский округ и Балашиха заняли второе и третье места соответственно.

Сезон 2026/2027 расширит спортивную повестку для самих учащихся. Помимо традиционных дисциплин, в лигу добавят киберспорт и настольный теннис. Эти направления выбрали сами дети — к масштабному опросу присоединились 12 тысяч школьников, их родителей и педагогов.

Проект реализуют по инициативе губернатора Андрея Воробьева для вовлечения детей в спорт и укрепления школьных команд. Соревнования проходят в рамках федеральной программы «Спорт России».