Педагоги в Серпухове проголосовали на выборах в Госдуму и Мособлдуму

Голосование в муниципалитете проходит штатно, под контролем наблюдателей и правоохранительных органов. Все 107 избирательных участков открыты до 20:00, учителя одними из первых пришли, чтобы оставить свой голос.

Директор школы № 3 Юлия Русецкая отметила важность участия каждого гражданина.

«Мы выбираем не только кандидатов и партии, но и будущее страны», — подчеркнула педагог.

Она также добавила, что участие в выборах депутатов Государственной думы и Московской областной Думы — это долг и ответственность перед страной и обществом. Женщина отметила хорошую организацию голосования: удобное расположение участков, доступность для всех категорий граждан и четкую работу комиссий.

Выборы — это важное событие в жизни граждан. Несмотря на то, что сейчас можно воспользоваться системой дистанционного электронного голосования, многие жители считают своим долгом лично посетить избирательные участки.