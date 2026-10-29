Гарантии для семей бойцов СВО расширили в Подмосковье

В Московской области изменят правила предоставления жилья по договорам социального найма. На третьем заседании Мособлдумы депутаты приняли законы, которые сокращают сроки рассмотрения обращений, упрощают оформление документов и защищают жилищные права семей погибших участников специальной военной операции, сообщили в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Одно из ключевых нововведений касается родственников военнослужащих, погибших при выполнении задач СВО. Теперь они смогут сохранить место в очереди на получение социального жилья, даже если после смерти военнослужащего изменились обстоятельства, ранее дававшие право на такую поддержку.

Так, изменение состава семьи вследствие гибели военнослужащего больше не будет основанием для исключения его близких из числа нуждающихся в жилых помещениях. Соответствующие поправки подготовлены с учетом федерального закона № 298-ФЗ.

Для этой категории обращений также предусмотрено ускоренное принятие решений о постановке на учет: срок сокращается с 20 до 10 дней.

Другие изменения направлены на упрощение процедуры оформления социального жилья для жителей Подмосковья. Подать заявление о признании нуждающимся теперь можно через региональный портал госуслуг или многофункциональный центр.

Кроме того, жителям потребуется самостоятельно собирать меньше справок. Часть необходимых сведений муниципальные органы будут получать напрямую от других ведомств в рамках электронного взаимодействия.

Одновременно сокращается общий срок рассмотрения заявлений. Если раньше местным властям отводилось на принятие решения 30 дней, то по новым правилам процедура должна занимать не более 20 дней.

Принятые меры призваны сделать постановку на жилищный учет быстрее и доступнее, одновременно обеспечив дополнительные гарантии семьям погибших военнослужащих.