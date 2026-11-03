Юные знатоки из Ленинского округа и Мытищ поборолись за победу в шоу «Квизтория»

Школьники из Ленинского округа и Мытищ приняли участие в новом выпуске интеллектуального шоу «Квизтория» на 360.ru. Юным участникам проверили знания об истории Подмосковья и России и побороться за победу. Выпуск посвятили истории усадеб региона.

В ходе игры команды отвечали на вопросы о развитии архитектуры на Руси, связи литературы и живописи с усадьбами Подмосковья, а также о памятниках древнерусской культуры.

«Квизтория» — проект, в котором школьники соревнуются в эрудиции и узнают больше об историческом и культурном наследии страны. Новая серия познакомит зрителей с интересными фактами о прошлом России и Московской области.