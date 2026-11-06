«Павловский Посад» пригласил водителей автобусов на работу

Предприятие предлагает стабильную заработную плату, дополнительные денежные выплаты и расширенный социальный пакет. База обслуживает 34 маршрута в Павлово-Посадском, Богородском, Электростальском и Орехово-Зуевском городских округах. Ежедневно автобусы выполняют почти 1700 рейсов, перевозя до 34 тыс. пассажиров. На предприятии трудятся 221 водитель, на линию выходят более 90 автобусов.

К трудоустройству приглашаются мужчины и женщины старше 21 года. Кандидаты с водительскими удостоверениями категорий B или C могут бесплатно пройти переобучение на категорию D. На период обучения предусмотрена стипендия в размере 27 093 рублей.

При первом трудоустройстве в «Мострансавто» или возвращении в компанию после перерыва более одного года предусмотрена единовременная выплата в размере 50 тыс. рублей.

Для иногородних сотрудников предусмотрено бесплатное общежитие или денежная компенсация расходов на проживание в размере до 12 тыс. рублей. Водители из отдаленных регионов могут дважды в год получить компенсацию расходов на дорогу домой в размере до 10 тыс. рублей. Кроме того, в компании действует программа «Приведи друга», в рамках которой предусмотрена премия от 15 тыс. рублей за рекомендацию кандидатов.

«Мострансавто» является подведомственной организацией Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Узнать подробнее об условиях трудоустройства и актуальных вакансиях можно на официальном сайте «Мострансавто» (https://mostransavto.ru/vacancy/), по короткому номеру *1795 или телефону +7 (903) 161-92-91. Подать заявку также можно через Telegram-бот (https://t.me/mta_hr_bot).