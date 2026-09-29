Сотрудники Одинцовской Росгвардии пробежали Московский марафон

Сотрудники Одинцовского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Подмосковью проверили свои силы на 10-километровой дистанции Московского марафона. Праздник объединил более 45 тысяч профессионалов и любителей бега из разных регионов России и зарубежных стран.

Трасса пролегала по набережным Москвы-реки — от Университетской площади МГУ до «Лужников». Старший лейтенант полиции Дмитрий Д., который ранее участвовал в марафонах серии БРИКС и других соревнованиях, финишировал за 46 минут 43 секунды. Старший сержант Константин К., который в этом году уже выходил на различные дистанции, показал время 48 минут 31 секунду. Капитан полиции Роман Б. справился за 1 час 4 минуты.

Все трое установили личные рекорды на данной дистанции. За успешное преодоление маршрута они были награждены памятными медалями.